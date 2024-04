Der Diesel ist tot? - Ein Vergleich zwischen Audi A4 40 TDI und BMW 320d

Der Diesel ist tot? Noch nicht. Niedrige Verbrauchswerte und hohe Reichweiten sind Vorzüge, die gerade Vielfahrern nach wie vor wichtig sind. Deshalb verbannen Premiummarken den Selbstzünder auch nicht aus dem Sortiment. Zu Recht? Wir haben es am Beispiel von Audi A4 40 TDI und BMW 320d überprüft. BMW 3er (oben) und Audi A4: Beide sind nicht nur als Limousine (Foto), sondern auch als Kombi zu haben und tragen dann die Beinamen Avant beziehungsweise Touring.

Wer regelmäßig weitere Strecken fahren muss, für den sind Diesel-Pkws weiterhin oft die erste Wahl. Gerne wird dann zu Vertretern der automobilen Mittelklasse gegriffen, entweder zu einer Limousine oder zu einem Kombi. Zu den beliebten Modellen in diesem Segment gehören der BMW 320d und der Audi A4 40 TDI quattro, die zu diesem Vergleich jeweils im Limousinen-Format antreten.Die Motorisierung beider Probanden ist leistungsstark und sparsam im Verbrauch - nicht zuletzt auf der Langstreck

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BMW-Aktie dennoch leichter: BMW zuversichtlich - Langfristige Perspektiv - BMW bekräftigt Margenziele trotz HerausforderungenDer Autobauer BMW plant im laufenden Jahr die höchsten Investitionen der Unternehmensgeschichte und rechnet deshalb mit einem leichten Rückgang des Gewinns vor Steuern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Die BMW-Cleverles hängen Mercedes und Audi bei den E-Autos abBMW-Chef Zipse wurde kritisiert, dass er nach wie vor stark auf Hybridfahrzeuge und Verbrenner setzt. Nun zeigen es ausgerechnet die Münchner der Konkurrenz.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Der Audi-Q6-Schreck: Weltpremiere - SUV BMW Vision Neue Klasse X macht anDass BMW mit der Neuen Klasse eine moderne Plattform für elektrische Antriebe an den Start bringen möchte, hat der Hersteller ja bereits vielfach kommuniziert. Dass diese auch als Basis für ein SUV dienen würde, konnte man sich denken. Jetzt ist es offiziell.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

«Großes Lachen»: So lief der DTM-Test für Audi & BMWDie Vorbereitung von BMW auf die DTM-Saison 2020 ist in vollem Gange. In dieser Woche ging der BMW M4 DTM wieder auf die Strecke: bei einem Drei-Tages-Test im italienischen Vallelunga.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

BMW-Analyse: DZ BANK stuft BMW-Aktie mit Kaufen einDas BMW-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Michael Punzet unterzogen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

BMW: Rekord-Investitionen belasten BMW-GewinnMünchen - Der Autobauer BMW plant im laufenden Jahr die höchsten Investitionen der Unternehmensgeschichte und rechnet deshalb mit einem leichten

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »