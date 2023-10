Der dänische Asylkurs funktioniert – doch ein Vorbild für Deutschland ist er nicht

„Jeder Ansatz, der uns hilft, die Regeln, die wir haben, stringenter umzusetzen und der uns dabei hilft, das möglich zu machen, dass Abschiebungen wirklich möglich werden, dann hilft das dem Vertrauen in den Rechtssaat“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Arlt.

Einen härteren Kurs in der Asylpolitik wie in Dänemark kann sich der Politiker in Deutschland dennoch nicht vorstellen. Auch wenn die sozialdemokratische Regierung in Dänemark durch ihren Kurswechsel in der Asylpolitik den Stimmenanteil rechtsnationaler Parteien von mehr als 20 auf unter 3 Prozent zurückdrängen können.In der Migrationspolitik wird seit Jahren eine europäische Lösung gefordert. Doch einige Länder gehen erfolgreich eigene Wege.

Bei mehreren Massenkarambolagen auf der Autobahn nahe Heilbronn sind am Freitagnachmittag Dutzende Fahrzeuge an 17 verschiedenen Unfallstellen aufeinandergefahren - insgesamt waren 85 Fahrzeuge beteiligt.Abschiebungen aus Deutschland sollen beschleunigt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, der am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen das Kabinett passiert hat.Raffaele Polani ist Jude und lebt in Deutschland. headtopics.com

