Der Chor im Theater: Eine verlorene Kunstform?

In seiner langen Geschichte ist dem Theater der Chor weitgehend abhandengekommen. Einst ein Fundament der Tragödie, eine demokratische Instanz, überlebt er vor allem noch in der Oper. Es ist auch schon wieder Jahrzehnte her, dass Einar Schleef mit seinen Chören die Bühne erschütterte. René Pollesch hat mit dem Chor gespielt, Ulrich Rasche lässt in seinen Inszenierungen das Ensemble chorisch sprechen. Meist wirkt das Archaische heute exotisch: Wir haben das Pathos verlernt

.Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine änderte sich die Wahrnehmung plötzlich und radikal. Solidarität und Empathie sind bitter notwendig, und die doch sonst so aktionistische Kulturszene tut sich schwer damit, künstlerische Ausdrucksmittel für die Kriegssituation zu finden - oder überhaupt eine Haltung dazu. Die massive Irritation hat sich nach den Gräueltaten der Hamas in Israel noch einmal zugespitzt. Israel wird in einen Krieg gezwungen. Bei den einen zerfallen hierzulande Weltbilder, bei anderen verfestigen sie sich. Man fürchtet sich vor einem falschen Wort.Und es ist jetzt vielen Menschen überhaupt nicht danach, ins Theater zu gehen undsich anzuschauen. Oder gerade doch: Ist das Theater nicht ein Ort, der Gemeinschaft schenkt, ein freier Raum, um sich auszutauschen?versteht sich auf Rituale und weiß zu vermitteln, dass darin eine Kraft liegt, die aus der Tiefe der Theatertradition komm

