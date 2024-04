Der britische Musiker Chris Cross ist gestorben. Berühmte wurde er als Bassist der Londoner Band Ultravox. Chris Cross (1952-2024), bürgerlich Christopher Allen, ist tot. Der britische Musiker, der als Bassist der New-Wave-Band Ultravox bekannt wurde, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das hat sein ehemaliger Bandkollege Midge Ure (70) bestätigt. Medienberichten zufolge starb der Bassist bereits am 25. März. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt."Chris Allen.

Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen gespielt, wir haben zusammen Musik gemacht und drehten zusammen Videos", schreibt Ure. Die beiden seien damals sofort Freunde und "Ultravox-Kameraden" gewesen und selbst nach vielen getrennten Jahren "haben wir es geschafft, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, als hätte es die Jahre dazwischen nie gegeben". Der verstorbene Bassist sei der Leim gewesen, der die Band zusammenhielt, schreibt Ure weite

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Ultravox: Chris Cross tot - Seine Songs sind 80er-OhrwürmerBassist Chris Cross von der britischen New-Wave-Band Ultravox („Vienna“) ist tot.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Serie über Bill und Tom Kaulitz bei NetflixDie Musiker Bill Kaulitz (l) und Tom Kaulitz bei der Verleihung der Deutschen Fernsehpreise 2023.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Musiker und Entertainer Olli Schulz: „An der Comedy wäre ich auf Dauer zerbrochen“Mit seinem neuen Album will Olli Schulz Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen. Ein Gespräch über Eskapismus, Hassmails und warum er das Leben mit 50 besser findet als mit 30.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ultravox-Bassist Chris Cross gestorben: Er wurde nur 71 Jahre altMit ihrer Musik schrieben sie New-Wave-Geschichte. Jetzt ist der Musiker Chris Cross, Bassist der Band Ultravox, im Alter von 71 Jahren gestorben.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »