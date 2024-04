Der Beitragsservice warnt: Tausende Haushalte könnten den Rundfunkbeitrag ab April aus Versehen nicht mehr bezahlen. Grund ist eine Änderung beim RBB . München – Wenn Sie Post vom Beitragsservice erhalten, sollten Sie diese nicht ignorieren, auch (oder gerade) weil Behördenpost selten erfreuliche Nachrichten enthält. Wenn es jetzt um den Rundfunkbeitrag (früher GEZ) geht, ist es ratsam, zeitnah zu reagieren. Eine verspätete oder ausbleibende Reaktion kann ein Bußgeld zur Folge haben.

Aber keine Sorge, es handelt sich nicht um eineDer Beitragsservice hat kürzlich Briefe an alle Beitragszahler im Sendegebiet des RBB (Berlin und Brandenburg) verschickt, die ihren Rundfunkbeitrag per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung entrichten. Der Grund dafür ist eine Änderung, die am 23. April 2024 in Kraft tritt: Der RBB wechselt seine Bankverbindung. Bereits zum

Beitragsservice Rundfunkbeitrag RBB Bankverbindung Briefe Beitragszahler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

April, April: Die besten WhatsApp-Sprüche für einen April-ScherzAm 1. April muss man generell misstrauisch sein, wenn sich Freunde und Familie melden, denn es könnte ein April-Scherz sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Tausende Haushalte könnten den Rundfunkbeitrag ab April aus Versehen nicht mehr bezahlenDer Beitragsservice warnt: Tausende Haushalte könnten den Rundfunkbeitrag ab April aus Versehen nicht mehr bezahlen. Grund ist eine Änderung beim RBB.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Beitragsservice warnt vor versehentlichem Nichtbezahlen des RundfunkbeitragsDer Beitragsservice warnt: Tausende Haushalte könnten den Rundfunkbeitrag ab April aus Versehen nicht mehr bezahlen. Grund ist eine Änderung beim RBB.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

'April, April': Wie sich der Aprilscherz gewandelt hatBerlin - Pünktlich am 1. April flunkern sich Menschen an oder spielen sich einen Streich. Das gilt als Tradition. Aber wie bedeutsam ist dieser Brauch eigentlich noch?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »