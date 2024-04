Der April-Himmel: Sternbilder und faszinierende Phänomene

Der April-Himmel ist reich an faszinierenden Phänomenen: von einem seltenen Kometen bis hin zu Sternschnuppen. Doch die Planeten machen sich rar.. Die Veränderung der Jahreszeiten wird durch den Wechsel der Sternbilder deutlich: Während die Wintersternbilder wie Orion früh untergehen, dominieren die Zwillinge und der Löwe den Himmel.

Dort findet man auch den Großen Wagen, der lediglich ein kleiner Teil des umfangreicheren Sternbilds des Großen Bären ist, welches im April besonders gut sichtbar ist. Ein auffällig orange-roter Stern, Arktur im Sternbild Bärenhüter, kann hoch im Südosten ausgemacht werden. Mit einer Entfernung von knapp 37 Lichtjahren ist dieser rote Riese der hellste Stern am Nordhimmel., gehört aber offiziell zum Südhimmel. Im Gegensatz dazu befindet sich Spica, der hellste Stern im Sternbild Jungfrau und ebenfalls im Südosten sichtba

