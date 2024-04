Der älteste Mann der Welt liebt Pommes

Gibt es wirklich Menschen, die keine Pommes mögen? John Alfred Tinniswood aus England liebt sie jedenfalls – und wurde mit ihnen 111 Jahre alt! Damit ist er, so verkündet es das Guinness-Buch der Rekorde, nun der älteste Mann der Welt. John habe den Titel übernommen, nachdem der bisherige Rekordhalter Juan Vicente Pérez aus Venezuela (114) gestorben sei, teilte die Organisation am Freitag mit.

Eigentlich hätte ein Mann aus Japan (112) danach den Titel bekommen sollen, er sei allerdings auch kürzlich verstorben. Tinniswood wurde am 26. August 1912 in Liverpool geboren, teilte die Organisation Guinness World Records auf ihrer Internetseite und auf der früher als Twitter bekannten Plattform X mit. Tinniswood sei Urgroßvater, Fan des FC Liverpool und wohne derzeit in einem Pflegeheim in Southport, das Personal beschreibe ihn als große Quasselstrippe.

