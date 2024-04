Der Brite John Alfred Tinniswood ist der älteste Mann der Welt. Dass er 111 Jahre alt ist, ist für ihn 'pures Glück'. Der Guinness Weltrekord hätte eigentlich an einen Japaner gehen sollen, der vor Kurzem plötzlich starb. 'Man lebt lang oder man lebt kurz, da kann man nicht viel daran ändern.' So unbeeindruckt reagierte John Alfred Tinniswood auf seinen Weltrekord. Nach Angaben von Guinness World Records ist er nun der älteste Mann der Welt.

Ein Geheimnis hat er nicht, aber statt Steak mit Pommes, esse er 'Fish’n’Chips', sagt er im Gespräch mit Guinness World Records. Und wenn man zu viel trinke, zu viel esse, zu viel gehe, oder zu viel von irgendetwas mache, werde man irgendwann leiden, ist er sich sicher. Tinniswood lebt in einem Altenheim in Liverpool in England, wo er auch geboren ist. Er ist Ur-Großvater und soll nach Angaben der Pfleger noch recht fit sein. Er komme allein aus dem Bett, höre jeden Tag die News und regle seine eigenen Finanzen

John Alfred Tinniswood Ältester Mann Guinness Weltrekord Altenheim Liverpool England

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ältester Mann der Welt stirbt im Alter von 114 JahrenEin 114 Jahre alter Mann ist gestorben, der seit 2022 als ältester Mann der Welt galt.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Der Mann mit dem Fagott (1) | Der Mann mit dem FagottUdo Jürgens' Großvater Heinrich schlendert in Gedanken durch Bremens Straßen: Soll er nach Amerika oder Moskau auswandern? Ein Straßenmusiker gibt ihm Entscheidungshilfe. Es beginnt eine schicksalhafte Geschichte dreier Generationen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Der Mann mit dem Fagott (2) | Der Mann mit dem FagottEin brutaler Schlag zerfetzt dem jungen Udo das Trommelfell. Seither ist er auf einem Ohr beinahe taub. Doch die Liebe zur Musik ist stärker als die Gewalt eines nationalsozialistischen Fanatikers. Der Junge will für seinen Traum kämpfen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Der älteste Mann der Welt ist gestorbenDer älteste Mann der Welt, Juan Vicente Pérez Mora, ist im Alter von 114 Jahren gestorben. Die Trauerfeier in Táchira wird als die größte in der Geschichte des Bundesstaates angesehen.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Ausstellung „Echos der Bruderländer“ im Haus der Kulturen der WeltDas Haus der Kulturen der Welt präsentiert die Ausstellung „Echos der Bruderländer“, die die Lebensrealität von Migranten in der DDR abbilden soll. Ein Autor übt Kritik an der Spaltung der deutschen Gesellschaft und dem wachsenden Frust der Ostdeutschen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Berlin: Eine der 'coolsten Straßen der Welt' liegt in der deutschen HauptstadtAuf den coolsten Straßen der Welt befinden sich die hipsten Bars und kreativsten Projekte. Auch eine Adresse in Berlin ist gekürt worden.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »