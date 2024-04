Der Abtsdorfer See - einer der wärmsten Seen in Bayern

In Bayern bieten zahlreiche Badesee n Erholung für Urlauber. Einer der wärmsten Seen in Bayern hebt sich nicht nur durch seine Temperatur hervor.auch an vielen Seen kann entspannt werden. So auch am Abtsdorfer See (Landkreis Berchtesgadener Land) in Oberbayern .Der Abtsdorfer See , von Einheimischen schlicht Abtsee genannt, ist im Sommer ein beliebter Badesee .

„Er zählt zu den wärmsten Seen in Oberbayern, viele meinen gar, der Abtsdorfer See ist der wärmste See in Bayern“, heißt es auf der Website. Immerhin erreicht er bereits im Mai Temperaturen von 17 Grad, im Sommer wird das Wasser gar bis zu 26 Grad warm. Doch der Titel wird dem oberbayerischen GewässerDer Abtsdorfer See gilt als einer der wärmsten in Oberbayern. © IMAGO / Shotshopinformiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)Doch einen Rekord scheint der Abtsdorfer See doch noch für sich beanspruchen zu könne

