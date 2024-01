Deportation von Juden und Jüdinnen in Breslau im November 1941, das Foto wurde heimlich und unter großem Risiko gemacht Foto: Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden Deportationen im Nationalsozialismus:Die letzten Bilder Ein jüdischer Fotograf macht 1941 heimlich Bilder von der Deportation Breslauer Jü­d:in­nen in den Tod. Die jetzt entdeckten Fotos sind einzigartige Dokumente. Ein Artikel von Klaus Hillenbrand 26.1.

2024, 18:55 Uhr Steffen Heidrich hatte sich wieder einmal das Archiv vorgenommen, genauer gesagt den nicht erschlossenen Teil. Da war diese Box mit „wild durcheinander liegenden Fotos“, wie er sich erinnert. Heidrich arbeitet für die Jüdische Gemeinde in Dresden, und an manchen Tagen kümmert er sich ehrenamtlich um das Archiv. Am 12. April vorigen Jahres fand der Historiker in der Box einen Umschlag. „Diverses“ habe darauf gestanden, sonst nicht





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Rezession, die nie kam: Wie die US-Wirtschaft 2023 den angekündigten Abschwung verhinderteAllen Unkenrufen zum Trotz glitt die US-Wirtschaft 2023 nicht in eine Rezession ab - im Gegenteil, spricht doch Fed-Chef Jerome Powell sogar von einem 'sehr starken Jahr'.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Erst die NPD austrocknen, dann die AfD?Der NPD droht ein Urteil, das auch für die AfD noch teuer werden könnte. Nikki Haley braucht eine Sensation gegen Donald Trump. Und: Ankara lockert die Nato-Schweden-Blockade. Das ist die Lage am Dienstagmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Warum die Völkermord-Klage gegen Israel in die Irre führtDie israelische Militäroperation ist kein Genozid an den Palästinensern. Pretoria setzt darauf, dass das Gericht einen Stopp der Angriffe im Eilverfahren anordnet. Die Klage könnte die Fronten verhärten.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Was die Klage der Bahn gegen die GDL für weitere Streiks bedeutetDie Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL stecken fest - am Wochenende endet ein von der Gewerkschaft ausgerufener Weihnachtsfrieden. Die Bahn hat nun Klage gegen die GDL eingereicht - was genau steckt dahinter?

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Oliver Pocher: Als es um Amiras Knutsch-Bilder geht, packt er neue Details ausUm Oliver Pocher und noch Ehefrau Amira sorgen neue Liebesgerüchte für Wirbel. Und zwar bei beiden. Nun liefert er weitere Einzelheiten.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »