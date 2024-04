Die Depeche-Mode-Festspiele in Köln gehen weiter. Am Freitagabend (5. April 2024) stand die Kult-Band zum zweiten Mal vor 16.000 Fans in der ausverkauften Lanxess-Arena auf der Bühne. Am Montag (8. April) steht dann das dritte Konzert an, damit endet dann auch die „Memento Mori“- Tour . Dave Gahan (61) und Martin Gore (62) präsentierten sich wie schon am Mittwoch (3. April) in blendender Verfassung. Beide Musik er genießen offenbar die letzten Tour -Stunden auf der Bühne.

Immer wieder lachten sie ausgelassen und schauten begeistert auf die ausflippende Fan-Menge. Depeche Mode bereits seit 44 Jahren erfolgreich unterwegs Passend zum jecken Jubiläum lieferte die Band beim 111. Auftritt wieder eine mitreißende Show ab. Der Sound in der gigantischen Halle in Deutz war perfekt, die Anhängerinnen und Anhänger feierten erneut jeden einzelnen Song. Dass die Kultband schon seit 44 Jahren unterwegs ist, war den beiden Protagonisten nicht anzumerke

