Dennis Schröder führt die Toronto Raptors zu einem Comeback-Sieg gegen die San Antonio Spurs

06.11.2023 14:48:00 Sky Sport News HD 1 min.

Weltmeister Dennis Schröder hat die Toronto Raptors in der NBA zu einem Comeback-Sieg gegen die San Antonio Spurs um Jungstar Victor Wembanyama geführt. Die Raptors lagen bereits mit 22 Punkten in Rückstand, gewannen nach einer Aufholjagd aber 123:116 nach Verlängerung. Schröder stellte mit 24 Punkten seinen bisherigen Höchstwert der Saison ein. Für die Raptors war es der dritte Sieg im siebten Spiel, die Spurs stehen bei drei Siegen und drei Niederlagen. Der 19 Jahre alte Franzose Wembanyama, der zuletzt mit 38 Punkten gegen die Phoenix Sun für Aufsehen gesorgt hatte, verbuchte 20 Zähler. Die Dallas Mavericks gewannen derweil ohne den an einem Zeh verletzten Maximilian Kleber 124:118 gegen die Charlotte Hornets und stehen nun schon bei fünf Siegen aus sechs Spielen.