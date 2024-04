Denis Villeneuve plant die Adaption des Buches „Nuclear War: A Scenario“

Film - und Serien-Fan mit Leib und Seele. Immer, wenn im Kinosaal das Licht ausgeht oder der Vorspann einer starken Serie beginnt, kommt die Gänsehaut. Gerade erst wurde bestätigt, dass Denis Villeneuve s „Dune 3“ offiziell in der Entwicklung ist. Doch der Regisseur hat auch noch ein paar andere Eisen im Feuer, darunter ganz frisch die Adaption des Buches „ Nuclear War: A Scenario “.

Erst Ende März 2024 in den (virtuellen) Regalen der Buchhändler gelandet, hat Annie Jacobsens nicht-fiktionales Buch „Nuclear War: A Scenario“ direkt die Bestseller-Liste der New York Times erobert. In der deutschen Übersetzung ist das Buch ebenfalls schon erhältlich, unter dem Titel „72 Minuten bis zur Vernichtung: Atomkrieg - ein Szenario“ könnt ihr es zum Beispiel bei Amazon bestellen. Und prompt sicherte sich auch schon ein Studio die Filmrechte… Noch ist allerdings nicht ganz klar, in welcher Instanz Villeneuve an dem Film arbeiten wir

