Denis Villeneuve arbeitet an einem dritten 'Dune'-Film

Erste Worte für ein Drehbuch schrieb Denis Villeneuve schon vor Monaten nieder, jetzt arbeitet er offiziell an einem dritten 'Dune'-Film. Nachdem 'Dune: Part Two' zuletzt gut an den Kinokassen abgeschnitten hat, ist auch der Weg für einen dritten Teil der Sci-Fi-Reihe frei. Die Produktionsgesellschaft Legendary Entertainment hat bestätigt, dass sie zusammen mit Regisseur Denis Villeneuve an einem dritten 'Dune'-Film arbeitet. 'Dune: Part Two' hat an den Kassen mittlerweile weltweit mehr als 630 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit führt Villeneuves Film deutlich die Liste der nach Einspielergebnis erfolgreichsten Filme an, die bisher in diesem Jahr erschienen sind. Ob die Schauspieler des zweiten Teils, wie Timothée Chalamet und Zendaya, zurückkehren werden, ist bisher noch offen. 'Jedes Mal, wenn Denis anruft, antworte ich mit 'Ja'. Ich bin gespannt, was passiert', sagte die Schauspielerin aber schon im Januar. Bis der dritte 'Dune'-Film in die Kinos kommt, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern.