Denis Villeneuve arbeitet an 'Dune 3'

Erste Worte für ein Drehbuch schrieb Denis Villeneuve schon vor Monaten nieder, jetzt arbeitet er offiziell an einem dritten ' Dune '- Film . Nachdem ' Dune : Part Two' zuletzt gut an den Kinokassen abgeschnitten hat, ist auch der Weg für einen dritten Teil der Sci-Fi -Reihe frei. Die Produktionsgesellschaft Legendary Entertainment hat bestätigt, dass sie zusammen mit Regisseur Denis Villeneuve (56) an der Entwicklung von ' Dune 3' arbeitet.

Das berichtet unter anderem 'Dune: Part Two' hat an den Kassen mittlerweile weltweit mehr als 630 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit führt Villeneuves Film deutlich die Liste der nach Einspielergebnis erfolgreichsten Filme an, die bisher in diesem Jahr erschienen sind. Welche Schauspielstars rund um Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) zurückkehren werden, ist bisher noch offen. 'Jedes Mal, wenn Denis anruft, antworte ich mit 'Ja

