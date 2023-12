Denis Scheck kommentiert die Top Ten Belletristik

Ein Dagobert Duck, der Romane schreibt, ist mir allemal lieber, als ein Dagobert Duck, der Geldspeicher baut. Der Drogeriemarkt-Milliardär Dirk Rossmann schreibt Thriller, mit denen er auf den Klimawandel aufmerksam machen möchte. Dieser ist schon der dritte und handelt von der 'Klima-Allianz', einer neuen Weltregierung, gegründet 2022 von Wladimir Putin, Joe Biden und Xi Jinping.

Spannender als die Thriller-Handlung – ein Minister wird entführt – fand ich allerdings, wie Rossmann und sein Co-Autor mit Putins politischem Verfall umgehen. Ein weiterer Fall von literarischem Aktivismus: der in der Wolle gefärbte Sozialdemokrat Ken Follett inszeniert den Kampf ausgebeuteter Arbeiter gegen die Industrialisierung in seinem Kathedralen-Städtchen Kingsbridge. Politische Fortbildung in Gestalt eines Unterhaltungsromans. Sind Regionalkrimis schon eine Pest, führt ihre Anbindung an saisonale Feiertage noch zu einer bedeutenden Steigerung des Grauens





Chimpzee sammelt mehr als 2 Millionen Dollar ein und bietet Anlegern ein passives EinkommenDas Projekt Chimpzee hat bereits mehr als 2,3 Millionen Dollar eingeworben und bietet Anlegern ein passives Einkommen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, die Welt positiv zu verändern, indem sie an Organisationen spenden, die Tiere retten und den Klimawandel bekämpfen. Die letzte Phase des Vorverkaufs hat begonnen, was die letzte Chance ist, sich zu positionieren, bevor der Token auf den Markt kommt und in die Höhe schießt. Chimpzee hat mehr als 2 Millionen Dollar eingenommen und die Investoren stürzen sich darauf, Early Adopters zu werden. Das Web3-Projekt zeigt bereits jetzt auf verdammt gute Weise, dass das Web3 für das Allgemeinwohl genutzt werden kann.

Jan Ullrichs Geständnis: Ein Meilenstein oder nur ein formaler Schritt?Hajo Seppelt ordnet das späte Geständnis von Jan Ullrich im Interview ein und betrachtet dessen zögerlichen Umgang mit der eigenen Vergangenheit als Beispiel für Gefahren des Hochleistungssports.

Die Sturheit des GamersDie wichtigste Gaming-Lektion habe ich nach über 20 Jahren noch immer nicht gelernt gigagames games gaming

1. FC Union Berlin: Ein Punkt, ein neues Gesicht und ein großes VersprechenDas für den 1. FC Union Berlin wahrscheinlich aufregendste Wochenende des Jahres beschert den Eisernen einen Punkt und einen neuen Trainer.

Milliarden-Loch im Bundeshaushalt: Schon für 2023 droht Regierung ein NachtragDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, das der Bundesregierung eine Umwidmung von Corona-Krediten untersagt, reißt ein Milliarden-Loch in den Haushalt. Juristen sind sich uneinig, wie schlimm die Folgen für 2024 sind und ob es 2023 einen Nachtragshaushalt braucht. Alle News im Ticker.

