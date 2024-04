Demonstration in Tel Aviv - Menschen protestieren gegen Netanjahu und fordern die Freilassung der Geiseln

Wegen der katastrophalen Kriegsfolgen gerät Israel international ins Abseits. Im Inland kommt es zu Massenprotesten. Die USA wollen eine Feuerpause erzwingen. Die News im Überblick. In dem seit nun schon sechs Monaten anhaltenden Gaza-Krieg mit Zehntausenden von Toten ist weiterhin kein Ende der Feindseligkeiten zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Sicht.

Während die USA den seit Wochen stockenden Verhandlungen über eine Feuerpause und Freilassung von Geiseln in der Gewalt der Hamas mit einem neuen Vorstoß in Kairo zum Durchbruch verhelfen wollen, sieht sich Israels Führung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu international, aber auch im eigenen Land immer stärker unter Druck

Demonstration Tel Aviv Netanjahu Freilassung Geiseln Gaza-Krieg Hamas USA Feuerpause

Protest gegen Netanjahu-RegierungMenschen bei einer Kundgebung in Tel Aviv.

Tausende Menschen haben in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas und gegen die

Auf den Straßen von Tel Aviv entlädt sich der Frust über Ministerpräsident Netanjahu. Tausende Demonstranten fordern ihn auf, die übrigen Geisel wieder nach Hause zu bringen. Sie werfen ihm vor, beim Krisenmanagement nach dem Überfall der Hamas versagt zu haben und verlangen seinen Rücktritt.

Tausende Menschen haben in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas

Besuch in Israel aus Deutschland: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr MEZ) in Tel Aviv mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammentreffen. Thema werden die israelischen Vorbereitungen auf eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens sein – vor der Scholz eindringlich warnt.

Die Bemühungen um eine Waffenruhe in Gaza laufen auf Hochtouren. Der UN-Sicherheitsrat stimmt erneut ab. Auch Außenministerin Baerbock setzt sich in der Region ein. Während es im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas nach monatelangem Gezerre um eine Feuerpause Anzeichen für eine Annäherung gibt, gerät der jüdische Staat wegen seiner Kriegsführung immer mehr unter Druck. Medienberichten vom Sonntag zufolge soll sich Israel bei den indirekten Verhandlungen in Katar bereiterklärt haben, auf die Hamas zuzugehen und im Austausch für 40 israelische Geiseln Hunderte mehr palästinensische Häftlinge freizulassen als bisher zugestanden worden war. Die Rede ist nun von 700 und gar bis zu 800 Häftlingen

