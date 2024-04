Demonstration gegen Viktor Orban in Budapest

Der ehemalige Insider der ungarischen Regierungspartei Fidesz, Peter Magyar (M.), führt in Budapest eine Demonstration gegen den ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban an. - Vor kurzem stand er noch an der Seite von Ministerpräsident Viktor Orban . Jetzt fordert Peter Magyar Neuwahlen - und zieht zahlreiche Menschen zum Protest mit. Zehntausende Ungarn haben in Budapest gegen die Regierung des rechtspopulistischen Regierungschefs Viktor Orban demonstriert und Neuwahlen gefordert.

Aufgerufen zu einer der größten Protestkundgebungen der letzten Jahrzehnte hatte der ehemalige Politik-Insider Peter Magyar, der sich erst kürzlich zum Orban-Kritiker gewandelt hatte. "Die Regierung möge die Macht zurück in die Hände des Volkes legen und ihm die Wahlmöglichkeit geben", sagte Magyar in einer knapp einstündigen Ansprach

Ungarn Demonstration Viktor Orban Neuwahlen Protest

