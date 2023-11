Demonstration gegen Gaza-Krieg in Tel Aviv

Berichten zufolge soll es bei einem Treffer einer UN-Schule im nördlichen Gazastreifen zahlreiche Tote gegeben haben. Erste Diesellieferungen erreichen zudem das Palästinensergebiet. Alle Entwicklungen hier im Newsticker.Mehrere Hundert Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen den Gaza-Krieg demonstriert. Die Demonstration auf der Strandpromenade fand auf Initiative der linksorientierten Chadasch-Partei statt, wie israelische Medien berichteten.

Jüdische und arabische Israelis protestierten dabei gemeinsam gegen eine Fortsetzung des Militäreinsatzes im Gazastreifen. „Auge um Auge und wir sind alle blind“, stand auf einem der Schilder. Der TV-Sender Kan berichtete, die Demonstranten hätten dazu aufgerufen, „die schlechteste Regierung in der Geschichte Israels“ abzulösen. Die Nachrichtenseite ynet berichtete, es habe eine Gegendemonstration mit mehreren Dutzend Teilnehmern gegeben. Es sei zu verbalen und physischen Konfrontationen beider Seiten gekommen. Die Demonstranten gegen den Krieg seien dabei mit Wasserflaschen beworfen worden





