Demografischer Wandel: Wie der Main-Spessart-Kreis sich wappnet

Überall einsame Senioren und Fachkräftemangel? Das muss nicht so kommen. An vielen Orten machen sich Engagierte auf, um sich heute schon für eine alternde Gesellschaft zu rüsten.Überall einsame Senioren und Fachkräftemangel? Das muss nicht so kommen. An vielen Orten machen sich Engagierte auf, um sich heute schon für eine alternde Gesellschaft zu rüsten.Vor bald vier Jahren brannte im Krefelder Zoo das Affenhaus ab.

Irgendwann war sie tot. Opioide wie Fentanyl gehören unter jungen Amerikanern zu den häufigsten Todesursachen. Und die Angehörigen fragen sich, warum so wenig dagegen getan wird.Wäre der Rock’n’Roll die Welt, hätten die „Rolling Stones“ das Altwerden erfunden. Über ihr neues Album „Hackney Diamonds“ – und natürlich den Blues.2,24 Meter Körpergröße, dazu Krakenarme und Hände wie Klodeckel: Victor Wembanyama ist riesig.

Demografischer Wandel: Deutschland, deine ZukunftWie lauten die Prognosen für Ihre Heimat? Eine visuelle Erkundung. Weiterlesen ⮕

20 Jahre Berliner Indie-Label Staatsakt: Berlin, wie’s singt und wie’s vergehtDas Plattenlabel Staatsakt feiert in diesem Herbst seinen zwanzigsten Geburtstag. Wie haben seine Künstler seit der Gründung die Umwälzungen Berlins in Musik gespiegelt? Weiterlesen ⮕

HelloFresh: Appetit auf eigenen Aktien und Wandel-TSVDie HelloFresh SE will eigene Aktien und Wandel-TSV zurückkaufen: Danach beabsichtigt der Anbieter von Kochboxen den Rückkauf von Aktien der Gesellschaft und, voraussichtlich in geringerem Umfang, von Weiterlesen ⮕

ODDO BHF: Der demografische Wandel und die Folgen für unsere GesellschaftVon Tilo Wannow, Portfoliomanager bei ODDO BHF Asset Management Für 2050 wird prognostiziert, dass der Anteil der über 60-jährigen weltweit bei 22% liegt, 2011 lag er noch bei 11%. Für Investoren sind Weiterlesen ⮕

Waldbewirtschaftung im Wandel: Mit Experten imVorzeige-Wald'Totholz ist Leben!' - Ein Streifzug durch den frühherbstlichen Wald mit Forstabteilungsleiter Michael Veicht und Förster Christian Pflanzl vom AELF Weiterlesen ⮕

Talkessel: Wie er früher war und heute istSeit seiner Gründung hat es im Talkessel insgesamt 4 unterschiedliche Startanlagen gegeben. Vom Hang der Nationen aus kann nahezu die gesamte Strecke eingesehen werden. Weiterlesen ⮕