Dem Meeting in Moskau blieb das Effenbert Liberty Team fern. Auf dem Nürburgring ist man wieder mit von der Partie, wohl auch mit Brett McCormick.Der junge Kanadier , der sich in Assen schwere Rückenverletztungen zuzog und in Silverstone wegen der widrigen Verhältnisse auf ein Comeback verzichtete, will nach wochenlangem Cross-Training ab dem Nürburgring wieder ins Geschehen eingreifen - so zumindest die offizielle Bekanntgabe seitens des Teams.

Auf der provisorischen Teilnehmerliste werden allerdings nur Jakub Smrz (CZ) und Maxime Berger (F) erwähnt. Während der Rennpause wurden teamintern einige Dinge geregelt. Gleichzeitig ist man fest entschlossen, auch 2013 Teil der Superbike-WM zu sein. Mit welchem Engagement, wurde nicht kommuniziert. Angesichts der finanziellen Engpässe ist aber ein Ein-Mann-Team wahrscheinlich.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Pri

Effenbert Liberty Team Nürburgring Brett Mccormick Kanadier Rückenverletzungen Comeback Cross-Training Superbike-WM Finanzielle Engpässe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Terroranschlag bei Moskau: Vier Verdächtige in UntersuchungshaftNach dem Terroranschlag in Moskau sind vier Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Anschlag Moskau: 2 Attentäter sollen von Istanbul nach Moskau gereist sein​Während der russische Inlandsgeheimdienst westlichen und ukrainischen Geheimdiensten vorwirft, den Anschlag auf den Konzertsaal unterstützt zu haben, sind zwei der mutmaßlichen Attentäter nach Angaben aus türkischen Sicherheitskreisen vor ihrem Aufenthalt in Moskau in der Türkei gewesen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Angriff in Moskau: Selenskyj streitet Beteiligung an Moskau-Attentat abUnbekannte haben eine Veranstaltungshalle bei Moskau angegriffen – Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts. Mittlerweile hat sich der Islamische Staat zum Anschlag bekannt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Angriff in Moskau: Selenskyj streitet Beteiligung an Moskau-Attentat abUnbekannte haben eine Veranstaltungshalle bei Moskau angegriffen – Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts. Mittlerweile hat sich der Islamische Staat zum Anschlag bekannt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Nach dem Anschlag in Moskau: 147 Personen in der Türkei verhaftetDer Anschlag auf Besucher eines Konzerts nahe Moskau wirft auch für Westeuropa viele Fragen auf. Es gibt ein Bekennerschreiben eines Ablegers aus dem Terrornetzwerk des „Islamischen Staats“.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Expertin zum Terroranschlag: 'Moskau ist für den ISKP nur ein Schritt auf dem Weg nach Westen'Zu dem schweren Terroranschlag in Moskau bekennt sich der afghanische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat. Afghanistan-Expertin Ellinor Zeino erklärt im Interview mit ntv.de die Hintergründe. Sie warnt vor Anschlägen auch in Deutschland, etwa während der Fußball-Europameisterschaft.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »