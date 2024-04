Ein Kapitel mallorquinischer Geschäftstradition geht zu Ende: Der renommierte Delikatessenladen „Son Vivot“ in Palma de Mallorca schließt nach mehr als einem Vierteljahrhundert seine Türen. Im Herzen der Altstadt gelegen, am malerischen Platz Plaça de la Porta Pintada, unweit der bekannten Plaça d'Espanya, hat dieses Geschäft seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 lokale und internationale Feinkost an seine Kunden verkauft.

Immer mehr traditionelle Geschäfte müssen schließen Die Ankündigung des bevorstehenden Endes erreichte die Stammkundschaft mit einer persönlichen Nachricht der Betreiber: „Nach mehr als 27 Jahren mit Euch ist es an der Zeit, sich zu verabschieden. Es war uns eine wahre Freude, Euch die fantastischen Produkte zu präsentieren, die auf unseren Inseln hergestellt werden.“ Die Gründung des Son Vivot geht auf die Initiative von Antonio Abad zurück, einem Vorreiter im Lebensmittelhandel Mallorcas. Seine Karriere begann bereits 1954 mit dem Vertrieb von Lebensmittel

