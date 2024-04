DEL-Saison 2023/24: Die wichtigsten Informationen zu den Halbfinals

Die Hauptrunde der DEL - Saison 2023/24 ist zu Ende und somit steht in den Playoffs die Meisterschaft s-Entscheidung bevor. ran gibt die wichtigsten Informationen zu den Halbfinals . Seitdem geht es für die ersten zehn Mannschaften der Tabelle nach der Hauptrunde in den Playoffs bzw. Pre- Playoffs weiter, wo letztlich bis spätestens 30. April der neue Meister ermittelt wird. Die besten sechs Teams nach der Hauptrunde waren automatisch für das Viertelfinale der DEL - Playoffs qualifiziert.

Für die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn ging es in den Pre-Playoffs um einen Platz im Viertelfinale. Das Pre-Playoff wurde nach dem Modus Best of Three ausgespielt, man benötigt also zwei Siege für das Erreichen des Viertelfinals. Der Siebte der Hauptrunde traf auf den Zehnten, der Achte bekam es mit dem Tabellen-Neunten zu tun. Die jeweils besser platzierten Teams hatten dabei in einem entscheidenden Spiel drei Heimrecht. Die Pre-Playoffs starteten schon am 10. Mär

DEL Saison Playoffs Halbfinals Meisterschaft Pre-Playoffs

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DEL-Saison 2023/24: Die wichtigsten Informationen zu den HalbfinalsDie Hauptrunde der DEL-Saison 2023/24 ist zu Ende und somit steht in den Playoffs die Meisterschafts-Entscheidung bevor. ran gibt die wichtigsten Informationen zu den anstehenden Halbfinals.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

DEL-Saison 2023/24: Die wichtigsten Informationen zu den HalbfinalsDie Hauptrunde der DEL-Saison 2023/24 ist zu Ende und somit steht in den Playoffs die Meisterschafts-Entscheidung bevor. ran gibt die wichtigsten Informationen zu den anstehenden Halbfinals.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Saison 2023/24: So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga ab​Die 30. Saison der Deutschen Eishockey-Liga geht in die entscheidende Phase. Am Samstag beginnt das Play-off-Viertelfinale um die 103. deutsche Meisterschaft. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Saison 2023/24: So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-LigaDie 30. Saison der Deutschen Eishockey-Liga geht in die entscheidende Phase. Seit dem 16. März läuft das Play-off-Viertelfinale um die 103. deutsche Meisterschaft. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

DEL: Alle Informationen zu den Playoffs der Saison 2023/24: Pre-Playoffs in vollem Gange!Alexander Karachun erzielt ein schmerzhaftes Tor mit dem Kopf.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Wie viele Mannschaften steigen in der Saison 2023/24 aus der DEL ab?Die Augsburger Panther zitterten als Tabellenletzter der DEL vor einem drohenden Abstieg. Heute könnte die Entscheidung in den DEL2-Play-offs fallen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »