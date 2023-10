DEL: DEG wacht gegen Wolfsburg Grizzlys zu spät auf​

Das zweite Viertel der Saison hatte für die Düsseldorfer EG schon denkbar schlecht begonnen. Am Donnerstag gewannen gleich beide Tabellennachbarn.schlug Frankfurt 5:2, Iserlohn Mannheim sogar 7:4 – weswegen die DEG vor ihrem Spiel am Freitag wieder auf den letzten Platz gerutscht war. Nun hatte sie gleich die Chance, das zu korrigieren, aber daraus wurde nichts. Die DEG verlor nach einer lange Zeit schwachen Leistung mit 1:2 gegen die GrizzlysApplaus gab es hinterher trotzdem.

Nun gegen Wolfsburg waren es wieder nur zwei. Und diesmal war der erste Schuss auch nicht drin, auch die nächsten zehn im ersten Drittel nicht. Was aber auch mit Glück zu tun hatte, die Wolfsburger trafen in der Anfangsphase zweimal das Gestänge, erst Justin Feser den Pfosten, dann Spencer Machacek die Latte. Hinzu kamen Alleingänge von Fabio Pfohl und Andy Miele, die Henrik Haukeland entschärfte.

Und die DEG? Tat sich weiter schwer. Kaum klare Pässe, kaum Zug zum Tor, meist einen Schritt zu langsam. Und zwar im Kollektiv, kein einziger Stürmer, der da irgendwie positiv hervorstach. Hinzu kamen gleich drei Strafzeiten im zweiten Drittel, die den Düsseldorfern zusehends die Energie raubten und sie aus dem Rhythmus brachten. Und wenn sie doch mal in die Nähe des Tore kamen, waren ihre Abschlüsse zu ungenau. headtopics.com

Trotzdem war noch nichts verloren. Nicht mal nachdem Matt White in der 46. Minute den nächsten Konter zum 0:2 nutzte. Denn nur drei Minuten später gönnten sich auch die Gäste mal einen defensiven Aussetzer, Kevin Clark war frei durch und tat dann das, was ihm in dieser Saison bislang kaum gelungen war: Er nutzte eine Chance. Und schon war das ein anderes Spiel: Die Fans wachten auf, die DEG gewann Zweikämpfe, bewegte ihre Beine und spielte schnelle Pässe.

Weiterlesen:

rponline »

- Grizzlys Wolfsburg : | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg Weiterlesen ⮕

Grizzlys Wolfsburg 0:0 | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Liveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg Weiterlesen ⮕

Mitarbeiter Safety- und Qualitymanagement (m/w/d) (vollzeit, unbefristet) bei Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbHDer Flughafen Braunschweig Wolfsburg ist Standort eines europaweit bedeutsamen Forschungsclusters und sichert als Verkehrsflughafen die Mobilität von Privat- und Geschäftskunden auf Kurz- und Mittelstrecken. Weiterlesen ⮕

- VfL Wolfsburg : | 9. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel FC Augsburg - VfL Wolfsburg Weiterlesen ⮕

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg: Fachwissen zum SpielAm 9. Spieltag der Saison 2023/24 empfängt der FCA die Wölfe. An ein Heimspiel gegen die Niedersachsen denken die Augsburger besonders gerne zurück. An welchen? Verraten wir in unseren Fakten zum Spiel. Weiterlesen ⮕

FCA-Trainer Thorup kündigt Sonderbewacher für Wolfsburg-Knipser Wind anGegen Wolfsburg steht die Heimpremiere für den neuen FCA-Trainer Jess Thorup an. Sein Ex-Spieler Jonas Wind spielt nun beim VfL - und wird genau beäugt werden. Weiterlesen ⮕