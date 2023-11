Dehnübungen zur Verbesserung der Flexibilität

Stretching entspannt den Körper und verbessert die Gesundheit, erhöht die Durchblutung, verbessert die Haltung, strafft die Haut, gibt mehr Bewegungsfreiheit und ein Gefühl von Leichtigkeit. Zum Glück ist es nicht schwer, die Flexibilität und Beweglichkeit zu verbessern, es braucht nur ein wenig Zeit. Versuchen Sie, die folgenden Dehnübungen in Ihre Routine aufzunehmen, um Muskelverspannungen zu lindern und die Flexibilität zu erhöhen, damit Sie sich im Leben freier bewegen können.

Setzen Sie das rechte Bein nach vorne, strecken Sie das Knie, heben Sie die Zehen an, neigen Sie den Körper, strecken Sie das Kinn, legen Sie die Hände auf den Boden. Führen Sie jede Bewegung beim Ausatmen aus. Ziehen Sie das Kinn weiter heraus und lehnen Sie sich nach rechts, drücken Sie den Körper nach vorne. Verlagern Sie das Körpergewicht auf den rechten Fuß, von der Ferse bis zur Spitze. Beugen Sie das linke Bein nach vorne, heben Sie den Fuß vom Boden ab und stellen Sie ihn auf den halben Zeh. Kehren Sie sanft in die Ausgangsposition zurück. Machen Sie 8 Wiederholungen, halten Sie 8 Sekunden lang und wiederholen Sie dann die Ausgangsposition auf der anderen Seite





bodyhiitworkout » / 🏆 38. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Sie ist das Paradebeispiel für Flexibilität auf dem Platz'Alexandra Popp (32) ist Fußballerin des Jahres 2023. Die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid rückt in ihrer Laudatio die vielen Qualitäten der Stürmerin in den Fokus.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Giftspinne breitet sich in Deutschland aus: Das sollten Sie tun, falls Sie sie sehenNürnberg - Im Zuge des Klimawandels breiten sich immer wieder neue Arten in Deutschland aus. Neben dem Goldschakal und der schwarzen Holzbiene trifft man mittlerweile auch einen etwas unangenehmeren Zeitgenosse häufiger an als früher: die Nosferatu-Spinne. Wie gefährlich ist sie?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Warum Sie unbedingt Ihre Rentenlücke kennen sollten – und wie Sie sie ausrechnenDie gesetzliche Rente in Deutschland reicht nicht aus, um seinen Lebensstandard später zu halten. Um nicht auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, müssen wir selbst aktiv werden. FOCUS Online rechnet mit Ihnen gemeinsam aus, was uns später fehlt - die sogenannte Rentenlücke.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Warum Sie eine Capsule Wardrobe für den Urlaub haben sollten und wie Sie sie zusammenstellenEine Capsule Wardrobe für den Urlaub schafft mehr Platz im Koffer und verhindert modische Fehltritte. Was Sie dafür brauchen, weiß STYLEBOOK.

Herkunft: Stylebook_de - 🏆 107. / 51 Weiterlesen »

Freundschaft: Was sie ausmacht, warum sie so wichtig ist und wie wir sie finden – und behalten85% der Menschen in Deutschland finden Freundschaft essenziell für ihr Lebensglück – dennoch ist Freundschaft oft schwer zu definieren. Eine Annäherung

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Sommerdepression – woran Sie sie erkennen und was Sie dagegen tun könnenSie machen sich Sorgen um Ihre Gesundheit, fühlen sich trotz Sonnenschein antriebslos und müde? STYLEBOOK erklärt die „Sommerdepression“.

Herkunft: Stylebook_de - 🏆 107. / 51 Weiterlesen »