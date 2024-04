Deggendorfer SC verpflichtet Jaroslav Hafenrichter

Am Freitag hat der Deggendorfer SC die Verpflichtung von Jaroslav Hafenrichter offiziell bekanntgegeben. Die Memmingen Indians sorgten für ordentlich Aufsehen, als sie den mittlerweile 34-jährigen Winger zur Saison 2021/22 von den Augsburger Panthern aus der DEL an den Hühnerberg lotsen konnten. Nun entschied sich der Deutsch-Tscheche nach drei Jahren bei den Schwaben für einen Wechsel an die Donau.

Hafenrichter bewies sich in der höchsten deutschen Spielklasse über Jahre hinweg, ging der in Chomutov geborene Linksaußen doch für die Hamburg Freezers und anschließend die Augsburger Panther insgesamt 294-mal aufs Eis. Ebenso bestritt er fünf Länderspiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Aufgrund einer operativ behandelten und voll ausgeheilten Verletzung konnte Hafenrichter die Saison 2023/24 nur in Teilen bestreiten

Deggendorfer SC Jaroslav Hafenrichter Eishockey Verpflichtung Wechsel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



idowa / 🏆 34. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Der Frühjahrsputz bei den Deggendorfer B11-Tunneln steht wieder anIm Deggendorfer B 11-Tunnel findet am 16. und 17. April 2024 die Frühjahrswartung statt. Die dafür erforderliche Sperrung nutzt die Straßenmeisterei

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Eishockeykrimi pur beim Deggendorfer SC, der am Ende jubelt2:1-Heimerfolg im entscheidenden fünften Spiel der Serie gegen die Hammer Eisbären sichert der Ehrenberger-Truppe den Einzug ins Viertelfinale. Am

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Tuffi: Der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn sprangDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Tuffi: Der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn sprangDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »