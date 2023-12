Deezer: Ein Zwischenbericht nach zwei Wochen Nutzung

Von Deezer hatte ich bislang noch nie gehört, aber einige Audio-Freunde scheinen auf die Musik-App zu vertrauen. Jetzt habe ich den Spotify-Mitbewerber für zwei Wochen ausprobiert. Ein Zwischenbericht.Deezer ist eine Musik-Streaming-App, die sich preislich im Mittelfeld bewegt.-Feature und ein Musik-Quiz. Mit Deezer lade ich mir mittlerweile die vierte Musik-App auf mein Android-Handy und meinen Windows-PC.

Getrieben vom Wille, den für mich besten Musik-Streamer ausfindig zu machen, war ich bis zuletzt von Oberflächlich betrachtet ähnelt Deezer einem prominenten Mitbewerber wie Spotify sehr. Hier wie dort gibt es Unmengen an Podcast und Hörbüchern und eine üppig bestückte Musik-Bibliothek.Dies Artikel spiegelt meinen stark subjektiv geprägten Eindruck wieder. Abhängig von euren Vorlieben und Abneigung, kann euer Werturteil anders ausfallen. Trotzdem kann der Artikel für euch hilfreich sein, um euch eine eigene Meinung zu bilden. Doch schauen wir uns zunächst jenen Punkten an, der für viele Kunden handlungsentscheidend ist: den Prei





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chimpzee sammelt mehr als 2 Millionen Dollar ein und bietet Anlegern ein passives EinkommenDas Projekt Chimpzee hat bereits mehr als 2,3 Millionen Dollar eingeworben und bietet Anlegern ein passives Einkommen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, die Welt positiv zu verändern, indem sie an Organisationen spenden, die Tiere retten und den Klimawandel bekämpfen. Die letzte Phase des Vorverkaufs hat begonnen, was die letzte Chance ist, sich zu positionieren, bevor der Token auf den Markt kommt und in die Höhe schießt. Chimpzee hat mehr als 2 Millionen Dollar eingenommen und die Investoren stürzen sich darauf, Early Adopters zu werden. Das Web3-Projekt zeigt bereits jetzt auf verdammt gute Weise, dass das Web3 für das Allgemeinwohl genutzt werden kann.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

Jan Ullrichs Geständnis: Ein Meilenstein oder nur ein formaler Schritt?Hajo Seppelt ordnet das späte Geständnis von Jan Ullrich im Interview ein und betrachtet dessen zögerlichen Umgang mit der eigenen Vergangenheit als Beispiel für Gefahren des Hochleistungssports.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Die Sturheit des GamersDie wichtigste Gaming-Lektion habe ich nach über 20 Jahren noch immer nicht gelernt gigagames games gaming

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Talanx-Aktie steigt deutlich: Talanx plant zügigere GewinnsteigerungenDer Versicherungskonzern Talanx (HDI) legt auf seinem Weg zu weiteren Rekordgewinnen ein höheres Tempo ein.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Niclas Füllkrugs Kritik hallt nach: Für Edin Terzic stehen Wochen der Wahrheit anNach dem 1:2 beim VfB Stuttgart fand Niclas Füllkrug deutliche Worte. Seine Kritik hallt nach – und bringt Trainer Edin Terzic in die Bredouille.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Vater und Sohn nach fünf Wochen aus Gaza zurück in MünsterSeit Samstag sind Ahmed Abu Ergaila und sein Sohn Samir wieder zu Hause in Münster. Fast fünf Wochen lang saßen die beiden im umkämpften Gazastreifen fest. Jetzt haben sie endlich die Ausreise geschafft. Der Alltag ist bei ihnen aber noch lange nicht wieder eingekehrt.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »