Debatte um Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg nach iranischem Angriff auf Israel

In der Debatte um eine angemessene Reaktion Deutschlands auf den iranischen Angriff gegen Israel ist das umstrittene Islamische Zentrum Hamburg erneut in den Fokus gerückt. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, forderte eine Schließung des IZH. Das Zentrum habe es über Jahre versäumt, sich von Extremisten klar zu distanzieren, sagte er der "Welt".

Benny Gantz, Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, nach eigenen Angaben mit Bundesaußenministerin Baerbock über die Bildung einer "globalen Front" gegen den Iran gesprochen. In dem Gespräch sei es insbesondere um die Notwendigkeit gegangen, eine "geeinte globale Front" gegen die Aggression des Iran oder seiner regionalen und weltweiten Stellvertreter zu schaffen, schrieb er auf X.

Der britische Premierminister Rishi Sunak bestätigt den Einsatz britischer Jets zur Abwehr iranischer Drohnen. Kampfflugzeuge hätten "eine Reihe" iranischer Angriffsdrohnen abgeschossen. Zum iranischen Angriff sagt Sunak: "Das war eine gefährliche und unnötige Eskalation, die ich auf das Schärfste verurteilt habe.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft der iranischen Regierung vor, mit dem Großangriff auf Israel eine schwerwiegende Eskalation in der Region riskiert zu haben. "Das iranische Regime hat sehenden Auges den ganzen Nahen und Mittleren Osten an den Rand des Abgrunds geführt", sagt Baerbock nach einem Treffen des Krisenstabs im Auswärtigen Amt.

Im Gegensatz zu Israel hält der Iran seine großen Flughäfen weiter geschlossen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtet, seien neben dem Hauptstadtflughafen bei Teheran auch weitere Städte betroffen. Vor allem im Westen des Landes wurde demnach der Flugbetrieb bis Montag 06.00 Uhr Ortszeit eingestellt. Dies galt unter anderem für die Metropolen Tabris, Kermanschah und Ahwas, aber auch für die Flughäfen in Schiras und Isfahan im Landesinneren.

Am Vormittag kommt in Berlin der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. Das Gremium werde wegen des iranischen Angriffs unter Leitung von Außenministerin Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt tagen, heißt es aus dem Außenamt. Kanzler Scholz hält sich derzeit in China auf. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagt, die US-Streitkräfte hätten Dutzende Raketen und Drohnen abgefangen, die aus dem Iran, Irak, Syrien und Jemen abgefeuert wurden. "Unsere Streitkräfte bleiben in Bereitschaft, um die US-Truppen und Partner in der Region zu schützen, Israels Verteidigung weiter zu unterstützen und die regionale Stabilität zu fördern", sagt Austin.

