Debatte um Nachnutzung des Berliner Luxuskaufhauses Galeries Lafayette

Nach dem Bekanntwerden der vorzeitigen Schließung des Berlin er Luxuskaufhaus es Galeries Lafayette nimmt die Debatte um die Nachnutzung des Gebäudes wieder Fahrt auf. Die Sektion Baukunst der Akademie der Künste rief am Freitag dazu auf, 'die vom Kultursenator Joe Chialo angestoßene Debatte zur Umnutzung des Kaufhauses als neuen Sitz der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ernsthaft fortzuführen'. Die Sektion bot sich als Plattform für diese Diskussion an.

'Am Beispiel der Galeries Lafayette lassen sich schließlich einige der wichtigsten Themen des heutigen Architektur- und Stadtdiskurses öffentlich verhandeln', hieß es. Dazu gehöre etwa ressourcenschonendes Bauen durch Umnutzung und Umbau von Bestandsbauten oder die Verödung von Innenstädten durch neue Konsumgewohnheiten der Verbraucher. 'Wichtig ist nun, sich beherzt der Debatte zu stellen und politisch Verantwortung zu übernehmen', teilte die Sektion weiter mit

Berlin Luxuskaufhaus Galeries Lafayette Nachnutzung Debatte Sektion Baukunst Akademie Der Künste Umnutzung Zentral- Und Landesbibliothek

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus: „Steuern Sie um!“Rechungshofchefin Karin Klingen mahnt Schwarz-Rot, die Ausgaben deutlich zu reduzieren. Sonst seien die Landesfinanzen in Kürze nicht mehr tragfähig.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

„Erinnert mich an die Berliner Mauer“: Empörung über Einzäunung am Berliner FlughafenseeInnerhalb weniger Tage hat der Bezirk einen Zaun am Nordufer des beliebten Flughafensees errichten lassen. Offiziell zum Schutz der Natur und der Anwohner. Die wiederum fordern einen Baustopp.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Neuköllner Maientage 2024: Wieder kein Volksfest in der HasenheideRummel, Rixdorf, Neue Welt: Die Berliner Hasenheide ist schon lange ein Zentrum Berliner Vergnügungskultur.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Sachsen: Wohnen in alter Knopffabrik - Millionen für NachnutzungAktuelle Nachrichten aus Sachsen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Schwanewede: Wie die Nachnutzung der Kaserne weitergehen sollDie Bundeswehr will den Standort-Übungsplatz in Schwanewede teilweise weiter nutzen. Was die Gemeinde nun von den Militärs erwartet und wie die Planungen ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Oliver Kramny: Dieser Mann muss das Berliner KaDeWe durch die Insolvenz führenFührungswechsel beim KaDeWe: Morgen übernimmt der 43-jährige Oliver Kramny die Leitung des Berliner Luxuskaufhauses – mit gerichtlich bestelltem Sanierer an seiner Seite.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »