Debatte über Nachnutzung von Galeries Lafayette gefordert

📆 05.04.2024 20:06:00

📰 AZ_Augsburg ⏱ Reading Time:

24 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 30%

Publisher: 69%

Galeries Lafayette,Nachnutzung,Debatte

Nach dem Bekanntwerden der vorzeitigen Schließung des Berliner Luxuskaufhauses Galeries Lafayette nimmt die Debatte um die Nachnutzung des Gebäudes wieder Fahrt auf. Die Sektion Baukunst der Akademie der Künste rief am Freitag dazu auf, "die vom Kultursenator Joe Chialo angestoßene Debatte zur Umnutzung des Kaufhauses als neuen Sitz der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ernsthaft fortzuführen". Die Sektion bot sich als Plattform für diese Diskussion an. "Am Beispiel der Galeries Lafayette lassen sich schließlich einige der wichtigsten Themen des heutigen Architektur- und Stadtdiskurses öffentlich verhandeln", hieß es. Dazu gehöre etwa ressourcenschonendes Bauen durch Umnutzung und Umbau von Bestandsbauten oder die Verödung von Innenstädten durch neue Konsumgewohnheiten der Verbraucher. "Wichtig ist nun, sich beherzt der Debatte zu stellen und politisch Verantwortung zu übernehmen", teilte die Sektion weiter mit.