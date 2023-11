Debatte über Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Zuwanderung

In der von der Unionsfraktion beantragten Aktuellen Stunde debattieren die Abgeordneten über Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Zuwanderung. Bund und Länder hatten in der Nacht auf Dienstag unter anderem die Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte für Geflüchtete vereinbart sowie eine Beschleunigung von Asylverfahren. Zudem gab es eine Einigung über die künftige Kostenverteilung in der Asylpolitik. Aus Sicht der Union und der AfD sind die Beschlüsse nicht weitreichend genug.

Die Linke kritisiert unter anderem, dass die Integration zu kurz komme

:

DLFNACHRİCHTEN: Vor Beratungen im Kanzleramt - Wüst will über Begrenzung der Zuwanderung sprechenNordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst will die Begrenzung der Zuwanderung in den Mittelpunkt der

BR24: Söder fordert vor Migrationsgipfel grundlegende Begrenzung der ZuwanderungBerlin: Die Regierungschefs von Bund und Ländern beraten am Nachmittag im Kanzleramt über die Asylpolitik. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte vorab, er hoffe, dass dabei kein 'Wischi-waschi' rauskomme, sondern Beschlüsse, die Deutschland helfen. Der CSU-Chef wiederholte erneut seine Forderung nach einer Begrenzung der Zuwanderung.

MZ_DE: Neue Kostenverteilung: Bund und Länder einigen sich auf System zur FlüchtlingsfinanzierungWegen der wachsenden Zuwanderung von Migranten sprechen sich nun alle drei Koalitionsparteien für eine Begrenzung aus.

BR24: Vor Bund-Länder-Treffen: Wüst fordert Begrenzung, Lang setzt auf andere MaßnahmenBerlin: Im Kanzleramt beraten heute Bundeskanzler Scholz und die Länderchefs über Streitpunkte der Migrationspolitik. Dabei geht es um die Verteilung der Flüchtlingskosten und die Frage, wie sich der Zuzug begrenzen lässt.

RPONLİNE: Migration: Olaf Scholz trägt Verantwortung für eine LösungSchon seit Wochen wird über eine stärkere Begrenzung der irregulären Zuwanderung nach Deutschland diskutiert. Kommen Bund und Länder nun zu konkreten Maßnahmen, auch was umstrittene Finanzfragen anbelangt? Für Kanzler Olaf Scholz ist die Debatte Bedrohung und Chance zugleich.

FOCUSONLİNE: Migrationsgipfel: Geld, Abschiebung, Begrenzung - am Montag droht großer KnallBund und Länder stehen beim bevorstehenden Migrationsgipfel unter Einigungsdruck. Wie lassen sich die hohen Flüchtlingszahlen wieder senken? Wer kommt für die Kosten derer auf, die schon hier sind? Es geht aber noch um mehr, wie ein Ministerpräsident mahnt. Der Gipfel im Newsticker.

