Debatte über frühere Strafmündigkeit von Kindern nach Gewalttaten

Angesichts von Gewalttaten von Kinder n sollte nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenminister s Herbert Reul (CDU) auch über eine frühere Strafmündigkeit diskutiert werden. 'Für mich war das immer klar: Kinder und Jugendliche müssen anders behandelt werden', sagte Reul der 'Bild am Sonntag'. 'Die Frage ist nur, ob heute 14-Jährige noch die 14-Jährigen sind, die wir damals hatten.

Wenn ich immer mehr Anschlagsplanungen von Leuten habe, die 14, 15 oder 13 sind, wenn wir jetzt wieder Fälle haben, bei denen 13-Jährige mit dem Messer auf andere einstechen, da ist irgendetwas schiefgelaufen', sagte Reul. 'Da müssen wir auch Instrumente haben, um damit umzugehen. Ich habe keine Lösung, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Strafmündigkeit das einzige Problem ist. Aber es ist ein Thema.' In Dortmund soll am Donnerstagabend ein 13-Jähriger einen obdachlosen Mann erstochen haben

Gewalttaten Kinder Strafmündigkeit Diskussion Innenminister Herbert Reul Nordrhein-Westfalen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

