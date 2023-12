Deals des Tages: Yankee Candles und Barbie Meerjungfrau mit Rabatt

Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen. Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken.

Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.Weihnachten steht vor der Tür, fehlt nur noch der passende Duft zu Hause. Deshalb passt es auch, dass diverse Yankee Candles aktuell teilweise stark reduziert sind.Die Barbie Meerjungfrau mit Regenbogenhaaren ändert bei Kontakt mit warmem Wasser die Farbe der Haare und des Meerjungfrauenschwanzes. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk – nicht nur für Kinder. Rabatt gibt es auch noch, denn statt für 35 Euro gibt es die Barbie für 19 Euro.Das Vitamin C Serum von Daytox ist vegan und ohne Silikon





KI revolutioniert die Börsenwelt: Zugang zu InvestingPro ProPicks mit RabattMit dem Einzug von KIs wie ChatGPT war 2023 ein Jahr, in dem die Nutzung von KIs durch Händler und Investoren für das Portfoliomanagement stark zugenommen hat. Tatsächlich hat die KI bereits begonnen, die Börsenwelt zu revolutionieren. Sie stellt Kleinanlegern Instrumente zur Verfügung, die bisher nur professionellen Investoren vorbehalten waren.

Großer Ecovacs-Rabatt: Saugroboter zum Black Friday stark reduziertBei Amazon werden die beliebten Saugroboter von Ecovacs anlässlich der Black Friday Woche jetzt besonders günstig angeboten. Sowohl Einsteiger- als auch Premium-Modelle der Deebot-Familie sinken im Preis. Mit dabei: der Deebot T20, T20e und X2 Omni.

Black Friday 2023: Die besten Deals und SchnäppchenAm 24. November hat alles mit dem Black Friday 2023 angefangen, weiter geht das Schnäppchen-Märchen am Cyber Weekend bis es am Cyber Monday zum Happy End kommt. Aktuell haben viele Händler ihre Preise deutlich reduziert. Diese Schnäppchen lohnen sich jetzt.

Black Friday Woche bei Amazon: Tausende Deals und BestpreiseBei Amazon startet jetzt die Black Friday Woche und damit die für viele beliebteste Schnäppchenzeit des Jahres. Ab sofort und bis zum 27. November stellt der Online-Händler tausende Deals und Bestpreise in Aussicht. Einige der Highlights findet ihr in diesem Überblick.

Black Week 2023: Die besten Angebote und DealsAm Freitag startet die Black Week 2023 ganz offiziell und leitet damit den Countdown zum Black Friday 2023 ein. Bereits jetzt haben viele Händler ihre Preise gesenkt. Welche Angebote sich jetzt schon lohnen? Wir verraten es Ihnen.

Bis zu 80% Rabatt: Diese Cozy Games gibt's nur kurze Zeit auf Steam richtig günstig und einige auch auf Switch und PS5Auf Steam gibt’s dieses Wochenende entspannte Spiele nur dieses Wochenende richtig günstig. Einige könnt ihr euch aber auch auf PS4, PS5, Switch und Xbox-Konsolen mit Rabatt schnappen.

