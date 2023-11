Deals bei Amazon & Co.: Angebot des Tages: Bosch Schlagbohrschrauber mit Akkus zum Rekordpreis

Anschlusspreis: 0 statt 39,99 Euro (dazu innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text "AG Online" (ohne Sonderzeichen) an die 22240 senden Zu einer Extra-Portion Strom kann man dieser Tage nur schwer Nein sagen. Da kommt ein steckerfertiges Balkonkraftwerk-Set mit 800 Watt im Angebot bei eBay wie gelegen. Alles ist steckerfertig, lediglich Befestigungen muss man zusätzlich separat erwerben. Der Hersteller verspricht eine einfache Installation (Plug & Play).Dyson-Produkte räumen regelmäßig Design-Preise und Top-Bewertungen in Tests ab, sind aber auch etwas kostspieliger.

Bei Weinfreunde gibt es exklusiv für ntv.de-Leser Favoriten aus der Toskana und Apulien. Im Genuss-Angebot sind zwei Rotwein-Klassiker in jeweils fünffacher Ausführung inklusive einem Zweier-Set Taste-Gläser von Schott-Zwiesel zum Rekordpreis von 49,95 Euro. Damit spart man 55 Prozent.Wer mit dem Gedanken einer Apple Watch Ultra spielt, greift am besten bei Amazon zu: Dort gibt es das Modell von 2022 gerade am günstigsten.

Bei Rituals sichert man sich gerade eine maskulin-würzige Körperlotion mit sportlich-erfrischenden Noten. Der 250-Milliliter-Moisturizer ist für die tägliche Hautpflege geeignet und duftet nach Zypresse sowie Bambusextrakt.des Smarthome-Spezialisten tado° finden sich diverse gute Angebot mit 20 oder 35 Prozent Rabatt. Unter anderem ist die Premium-Variante der smarten Thermostat-Steuerung V3+ in Schwarz und kabellos im Angebot.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Deals bei Amazon & Co.: Angebot des Tages: Apple Watch Ultra für unter 700 EuroWie gut sind Sonderangebote wirklich? Handelt es sich um echte Schnäppchen oder sehen die Deals nur günstig aus? Der ntv.de-Check zeigt echte Preiskracher und starke Rabatte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Deals bei Amazon & Co.: Angebot des Tages: Philips Hue Starter-Set für 79 EuroWie gut sind Sonderangebote wirklich? Handelt es sich um echte Schnäppchen oder sehen die Deals nur günstig aus? Der ntv.de-Check zeigt echte Preiskracher und starke Rabatte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Deals bei Amazon & Co.: Deal des Tages: Philips Hue Starter-Set für nur 79 EuroWie gut sind Sonderangebote wirklich? Handelt es sich um echte Schnäppchen oder sehen die Deals nur günstig aus? Der ntv.de-Check zeigt echte Preiskracher und starke Rabatte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

BRIGITTEONLINE: Deals des Tages: Mütze und Handschuhe aus Kaschmir nur 30 statt 60 EuroJeden Tag wimmelt es von Angeboten im Netz – mit unseren Deals des Tages erfahrt ihr täglich, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

GALA: Deals des Tages: Bis zu 44% bei Yankee Candles sparenTop Angebote und zahlreiche Deals warten täglich auf Sie. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, haben wir hier die Besten für Sie zusammengetragen.

Herkunft: gala | Weiterlesen ⮕

FOLLOW_THE_G: Amazon: Powerbank, Fernseher, Kopfhörer & mehr heute im AngebotBei Amazon bekommt ihr aktuell wieder zahlreiche tolle Schnäppchen. Zu den Highlights des Tages gehören zwei tragbare Energiespeicher, verschiedene Fernseher, Bluetooth-Kopfhörer und vieles mehr. Wir haben die besten Angebote zusammengestellt.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen ⮕