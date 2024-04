Dead Island 2: Zombies schnetzeln auf PS5, PS4 und Xbox

📆 14.04.2024 19:38:00

📰 GamePro_de ⏱ Reading Time:

70 sec. here

11 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 59%

Publisher: 50%

Dead Island 2,Zombies,PS5

Den Überraschungshit aus 2023 könnt ihr jetzt für PS5, PS4 und Xbox zum Schnäppchenpreis abstauben und massenhaft Zombies schnetzeln. Wer Zombies mit Stil schnetzeln möchte, kann sich Dead Island 2 jetzt günstig für PS5, PS4 und Xbox sichern. Nach vielen Jahren chaotischer Entwicklungszeit ist Dead Island 2 im Jahr 2023 endlich erschienen und war überraschend gut. Jetzt könnt ihr die Zombie-Metzelei in der PS4-Version, die einVersion für Xbox Series und Xbox Oneist, fallen leider höhere Versandkosten von 4,99€ an. Diese könnt ihr euch jedoch sparen, indem ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt. Dead Island 2 ist ein First-Person-Actionspiel mit Rollenspielmechaniken, in dem ihr euch durch das zombieverseuchte Los Angeles kämpft und dabei haufenweise Untote niedermetzelt. Wenngleich es auch Schusswaffen und Granaten gibt, spielt dabei der Nahkampf eine vergleichsweise große Rolle