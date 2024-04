DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße: Schülerinnen berichten vor Gericht von Vorfall vor 50 Jahren

Vor 50 Jahren wurden am DDR - Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin damalige westdeutsche Schülerinnen Augenzeuginnen eines unfassbaren Vorfalls. Nun berichteten sie vor Gericht davon.- Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße in Ostberlin haben damalige Schülerinnen vor dem Berliner Landgericht ihre Erinnerungen geschildert. In dem Prozess gegen einen Ex-Stasi-Mitarbeiter wegen Mord es sagte am Donnerstag eine 65-jährige Zeugin aus Hessen : 'Vor unseren Augen wurde ein Mann erschossen.

' Von hinten sei ein Mann, der einen dunklen Mantel und Sonnenbrille trug, an einen anderen Mann herangetreten, habe eine Pistole gezogen und geschossen, sagte die damalige westdeutsche Schülerin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem inzwischen 80 Jahre alten Angeklagten aus Leipzig vor, dem 38 Jahre alten Opfer am 29. März 1974 aus zwei Meter Entfernung gezielt von hinten in den Rücken geschossen zu habe

