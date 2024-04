DDB Deutschland holt Gerrit Zinke als Chief Creative Officer für Volkswagen

DDB Deutschland holt Gerrit Zinke als Chief Creative Officer für seinen Schlüsselkunden Volkswagen. Der bisherige Thjnk-Kreativgeschäftsführer hat seinen neuen Job, bei dem er die globale, standortübergreifende Betreuung des VW-Accounts verantwortet, schon angetreten. Zinke hat 20 Jahre Erfahrung in Markenstrategie, Markenführung und Campaigning in unterschiedlichen Branchen auf dem Buckel, wobei der Automobilindustrie sein besonderes Interesse galt.

Er machte seine Karriere in Hamburger Kreativagenturen. Los ging es bei Springer & Jacoby, dann folgte die Agentur Kemper Trautmann. Aus ihr wurde Thjnk, wo Zinke an Bord blieb und bis vor kurzem vor allem die Kreation der Audi-Werbung verantwortete.

