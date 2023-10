Daytona: Cameron McAdoo (Kawasaki) gewinnt

im Vorlauf musste er in den Hoffnungslauf, der allerdings nach mehreren Stürzen zweimal mit roter Flagge abgebrochen werden musste.

Nach dem dritten Start beendeteins Finale und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorn, gewann das Finale und übernahm damit die Führung in der Westküstenmeisterschaft.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

Andreas Gangl tauscht seine alte Suzuki gegen eine neue Kawasaki ausBeim Saisonauftakt auf dem Slovakiaring hatte der Suzuki-Pilot zwei Motorschäden und musste seine Hoffnungen auf einen Top-3-Platz begraben. Um in der nächsten Saison wieder an der Spitze mitzufahren, tauscht er seine neun Jahre alten Suzukis gegen eine neue Kawasaki ZX-10R aus. Weiterlesen ⮕

Toni Finsterbusch unterzeichnet Vertrag mit Go Eleven KawasakiSeit Portimao steht Toni Finsterbusch im italienischen Team Go Eleven Kawasaki unter Vertrag und ist damit Kollege von Dominic Schmitter und Riccarda Neubauer. Sofern das Budget reicht, wird der Sachse die verbleibenden Rennen in Misano, Jerez und Magny-Cours bestreiten. Weiterlesen ⮕

Schleiz: Kawasaki-Sieg-Nummer 2 für StammUm wenige Zentimeter überquerte Roman Stamm vom Team Schnock Shell Advance im Rennen der IDM Supersport vor Rookie Lukas Trautmann die Ziellinie. Weiterlesen ⮕

Die 24h von Daytona: Liveübertragung im deutschsprachigen RaumDas Rennen wird in den USA von Fox Sport live übertragen, während im deutschsprachigen Raum nur MotorsTV Livebilder zeigt. Das Rennen kann auch im Internet gestreamt werden. Weiterlesen ⮕

Kawasaki rückt auf Rang 4 vorKawasaki hat in diesem Jahr bereits 5 Siege errungen und ist nun auf Rang 4 vorgerückt, nur 3 Punkte hinter Justin Brayton (Honda). Weiterlesen ⮕

Kawasaki steigt aus der MotoGP-WM ausAufgrund der Finanzkrise und schlechter Ergebnisse verlässt Kawasaki im Januar 2009 die MotoGP-WM. Das Projekt wird drastisch reduziert und Marco Melandri fährt für das Team. Kawasaki beteiligt sich später über Claiming-Rule-Teams an der MotoGP-WM, jedoch ohne große Erfolge. Kawasaki plant keine Rückkehr in die MotoGP. Weiterlesen ⮕