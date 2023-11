DAX®- Vor wichtigem Entspannungssignal?

Sentimenttechnisch ist der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern – gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) – auf 50,3 % angesprungen. Das entspricht dem höchsten Stand des Jahres und sollte den Markt eher unterstützen.

