DAX verzeichnet Gewinne am Dienstag

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 14.738,28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,493 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 14.741,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14.716,54 Punkten am Vortag. Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.722,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.741,44 Punkten

.DAX-Performance im Jahresverlauf Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15.386,58 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 16.446,83 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 13.253,74 Punkten bewertet. Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16.528,97 Punkten. Bei 13.976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.Aufsteiger und Absteiger im DAX Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 34,68 EUR), BASF (+ 2,56 Prozent auf 42,75 EUR), Symrise (+ 1,45 Prozent auf 96,84 EUR), EON SE (+ 1,26 Prozent auf 11,23 EUR) und Sartorius vz (+ 1,24 Prozent auf 220,50 EUR

:

