Dax verliert deutlich - Investoren werden vorsichtiger

Am Dienstag hat der Dax kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.291 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start verharrte der Dax lange Zeit in der Nähe des Vortagesschlusses im Minus, bevor er am Nachmittag deutlich nachgab. 'Die Marktteilnehmer werden zunehmend vorsichtiger und stellen den Risk-Off Modus ein', kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.

'Insbesondere die US-Aktienmärkten leiden derzeit unter Gewinnmitnahmen und drücken auch auf den Dax. Die Investoren werden zunehmend vorsichtiger, da sie den deutschen Standardwerten bereits gute Aufgelder haben zukommen lassen.' Technologieunternehmen und Immobilienaktie gehörten am Dienstag zu den größten Verlierern, so Lipkow. 'Das Sentiment bleibt verhalten optimistisch aber mit einem Fuss auf dem Bremspedal.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tagesaktuelle Trading Signale vom DAXErfahre tagesaktuell alle wichtigen Trading Signale vom DAX, die bei deiner DAX Analyse helfen können.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Die Dax®-Konzerne dominieren die neue WocheWerbungZum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche erwarten uns einige Berichte von Seiten der Konjunktur. Zudem

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

– Die Dax®-Konzerne dominieren die neue WocheZum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche erwarten uns einige Berichte von Seiten der Konjunktur.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Ruhiger Wochenstart im DAX mit Nvidia im Fokus - Tradingideen Dienstag 19.03.2024Ein ruhiger Wochenstart im DAX nach dem Verfallstag hat das Warten auf Nvidia-Fakten erschwert. Neue Tradingideen zum Dienstag 19.03.2024 findest Du hier vor.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Börse Frankfurt am Dienstag: DAX kämpft sich weiter an 18.000er-Marke abAm Dienstag standen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt abermals auf Zurückhaltung.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

DAX-Analyse zum Dienstag, den 26.03.2024Aktienmarkt Analyse von Martin Neick über: DAX. Lesen Sie Martin Neick's Aktienanalyse auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »