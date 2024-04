DAX unter 17.800 Punkte gefallen

zu Handel sbeginn unter die Marke von 17.800 Punkte. Überraschend robuste Wirtschaftszahlen aus China konnten den Rücksetzer zunächst nicht auffangen. Am Nachmittag kommen vielbeachetete Wirtschaftsdaten aus den USA , die den Märkten möglicherweise neue Impulse geben.meldete Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Bei den Investoren kam die Nachricht gut an.

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 10:10 UhrQuelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 10:10 UhrDie Aktie von Südzucker hatte im März 2022 bei 9,75 EUR ein Dekadentief markiert und konnte sich anschließend im Rahmen einer Zwischen-Hausse bis auf ein im Mai 2023 bei 18,93 EUR gesehenes 6-Jahres-Hoch erholen. Hiervon ausgehend weist der Trend wieder südwärts.

Der DAX® büßte im Tagesverlauf zwar einen Teil der Tagesgewinne ein. Zum Handelsschluss blieb dennoch ein Plus. Die US-Börsen starteten wenig verändert und stützten damit die hiesigen Märkte.interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig.

DAX Handel Wirtschaftszahlen China USA Impulse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DAX fällt unter 18.000 Punkte – folgt jetzt der Crash?DAX erholt sich, Fokus auf US-Inflation und EZB-Sitzung. UBS stuft Hugo Boss herab, Aixtron leidet unter Marktanteilsverlust-Sorgen.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

LUS-DAX verzeichnet leichten Rückgang im XETRA-HandelUm 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 18.232,50 Punkten. Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 18.299,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.227,00 Punkten erreichte. So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17.765,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 16.680,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, stand der LUS-DAX bei 15.645,00 Punkten. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18.633,00 Punkten. Bei 16.345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am MontagmittagBeim LUS-DAX stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Tagesausblick: Minus 600 Punkte Pullback vom Jahreshoch. Kommt da noch mehr?Der DAX Anstieg sollte gestern nicht weit führen, insofern der DAX unter 18325 bleibt. So war es, nach einem Tageshoch bei 18239 brach der DAX auf neue Wochentiefs bei 17976 ein. Inzwischen sind es -600 DAX Punkte Pullback vom Jahreshoch. Kommt da noch mehr? Hier ist die heutige DAX Prognose...

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Dax erholt sich und überwindet 18.000-Punkte-MarkeDer Dax hat am Montag einen Erholungskurs eingeschlagen und die 18.000 Punkte wieder überwunden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Europol: Über 800 kriminelle Banden in der EU aktivIn der Europäischen Union sind derzeit 821 Banden mit über 25.000 Mitgliedern aktiv, die von Europol zu den gefährlichsten kriminellen Netzwerken zählen. Auch Deutschland ist von den kriminellen Machenschaften betroffen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »