Dax überwindet die Hürde von 18.000 Punkten

FRANKFURT - Der Dax hat am Montag einen Erholung skurs eingeschlagen und die Hürde von 18 000 Punkte n überwunden. Allerdings steht dieser Stabilisierungsversuch angesichts der Eskalation im Nahost-Konflikt auf tönernen Füßen."Die Nervosität auf dem Parkett bleibt", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Der MDax notierte zur Mittagszeit 0,27 Prozent höher bei 26 647,67 Zählern. In der Euroregion sah es insgesamt ähnlich aus. In den USA zeichnet sich zudem ein positiver Handelsauftakt für den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ab und auch die Nasdaq-Börsen dürften mit Gewinnen starten. Auf den erstmals direkten Angriff des Iran auf Israel am Samstag reagierten die Börsen weltweit mit Gelassenheit.

Bayer büßten unterdessen 1,5 Prozent ein. Der Patentverlust des Gerinnungshemmers Xarelto in Großbritannien passe zur Entscheidung in Frankreich Ende März, schrieb Analyst Richard Vosser von JPMorgan. Er nannte dies enttäuschend, auch wenn das in den Planungen des Dax-Konzerns für 2024 bereits berücksichtigt sei.

