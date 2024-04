DAX steigt moderat - Fed-Chef Powell äußert sich zu Leitzinssenkungen

Der DAX stieg nahe des Mittwochsschlusses bei 18.366,37 Punkten in den Handel ein. Im weiteren Verlauf konnte er moderate Gewinne verbuchen und beendete den Handel 0,19 Prozent im Plus bei 18.403,13 Zählern. Erst am Dienstag hatte der deutsche Leitindex bei 18.567,16 Zählern ein neues Rekordhoch markiert. Den höchsten Schlussstand aller Zeiten erreichte das Börsenbarometer vergangenen Donnerstag bei 18.492,49 Zählern.

Fed-Chef Powell äußert sich zu möglichen LeitzinssenkungenDie etwas stärkere Wirtschaftsaktivität zu Beginn dieses Jahres hat nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell die Erwartung der US-Notenbank nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglich sein werden. Powell wies auf Anzeichen dafür hin, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt weniger angespannt sei als in den vergangenen Jahren. Befürchtungen, Löhne und Preise könnten im Gleichschritt steigen, hätten sich verringer

DAX Handel Gewinne Leitzinssenkungen Wirtschaftsaktivität Fed-Chef Powell

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dax bleibt vor US-Zinsentscheid lethargischDax ohne Schwung vor US-Notenbankentscheid - Investoren warten ab auf Fed-Zinssitzung und Powell-Auftritt.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Fed-Chef Powell warnt vor vorschnellen ZinssenkungenFed-Chef Powell warnt vor vorschnellen Zinssenkungen

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Fed-Chef Powell will drei Zinssenkungen – US-Börsen zünden sofort den TurboDie US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird im laufenden Jahr wohl dreimal den Leitzins senken. Das dürfte die Wirtschaft beflügeln. Anleger kaufen deshalb Aktien und schieben die Wall Street auf neue Allzeithochs.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag stärkerDer LUS-DAX befindet sich heute im Aufwind.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem VorzeichenDer DAX notiert aktuell im Plus.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Start im MinusDer DAX notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »