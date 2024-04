DAX steigt leicht, US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Diese Faktoren treiben den DAX am Mittwoch und sorgen für einige Schwankungen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Deutsche Bank und Rheinmetall.zur Wochenmitte wieder leicht zugelegt. In der Woche nach Ostern sind die Umsätze allerdings immer noch recht dünn. Der deutsche Leitindex legte kurz nach dem Handelsauftakt um 0,20 Prozent auf 18 319,86 Punkte zu. Der MDax gab um 0,30 Prozent auf 26 695,58 Zähler nach. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, gewann 0,29 Prozent auf 5056,48 Zähler.

Tags zuvor hatte der Dax zunächst zugelegt und mit 18 567 Zählern einen weiteren Rekord aufgestellt. Am Handelsschluss allerdings stand dann ein Minus von gut einem Prozent zu Buche, denn es waren Sorgen zurückgekehrt, dass in den USA die Zinsen doch länger als bislang erhofft, hoch bleiben könnten. Auslöser waren Konjunkturdaten zur Osterzeit gewesen, die auf eine starke US-Wirtschaft hingewiesen hatten. Daher stehen nun die US-Arbeitsmarktdaten an diesem Nachmittag im Blic

