Dax startet über 15.000er-Marke - Fed-Entscheid hebt Stimmung

Mit der Aussicht auf den Zinsgipfel würden Risikoassets wie Aktien wieder gekauft."Beim Dax ist die magische 15.000 wieder in Reichweite: Sollte der Dax die magische 15.000 nachhaltig überwinden, hätte das vor allem eine psychologisch positive Komponente." Im besten Fall könnte der Sprung zurück über die 15.000 sogar der Auftakt zu einer Jahresendrally sein, sagte Altmann.

Ein Euro kostete 1,0598 US-Dollar (+0,19 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9436 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 85,70 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Börse Frankfurt dank Fed-Entscheid im Aufwind: DAX steigt zum Start über 15.000-Punkte-MarkeDer deutsche Leitindex findet am Donnerstag den Weg zurück über die Marke von 15.000 Punkten.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Dax über 15.000-Punkte-Marke - Erholungsrallye nach Fed-EventDer Dax hat am Mittwoch vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed seine jüngste Erholung ausgebaut. Er verabschiedete sich schließlich mit einem Plus von 112 Punkten (0,76) bei 14.923 Zählern aus dem

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Börse Frankfurt vor Fed-Zinsentscheid: DAX legt kräftig zu und nimmt Kurs auf 15.000-Punkte-MarkeDer deutsche Leitindex zieht am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA kräftig an.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: DAX aktuell: DAX steigt zum StartDer DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Märkte am Morgen: DAX flirtet mit 15.000-Punkte-Marke; US-Zinsen, Fresenius, Rheinmetall, ...Ist das Zinshoch erreicht? An den US-Börsen hat der Entscheid der US-Notenbank vom Mittwoch entsprechende Hoffnungen geschürt und insbesondere Technologie-Aktien nach oben getrieben. In Asien und den europäischen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in RotDer LUS-DAX beendete den Freitagshandel stabil.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕