DAX schließt am oberen Ende der Range

Der DAX pendelte im Tagesverlauf mehrheitlich zwischen 18.280 und 18.360 Punkte und schloss am oberen Ende der Range. Zwar zeigten die Inflationszahlen aus der Eurozone wie erwartet einen deutlichen Rückgang. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA fielen jedoch erneut robust aus und trübten entsprechend die Aussicht auf baldige Zinssenkungen. Dies bremste die Kauflaune.

In der zweiten Wochenhälfte werden weitere wichtige Daten sowie Reden von Notenbänkern erwartet, die den Märkten Impulse geben könnten. An den Anleihenmärkten zeigte sich ein zwiespältiges Bild. Während sich die Renditen deutscher Staatspapiere auf ihrem gestrigen Niveau stabilisierten, legte die Rendite 10-jähriger US-Papiere im frühen Handel bis auf 4,4 Prozent zu. Davon profitierten einmal mehr Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis setzte sich im Tagesverlauf im Bereich von 2.280 US-Dollar fest und die Notierung für eine Feinunze Silber schob sich auf 26,75 US-Dollar nach obe

