DAX legt eine Pause ein

Der DAX hat in der zurückliegenden Handelswoche eine kleine Pause eingelegt. Nachdem es in den letzten Wochen praktisch nur aufwärts ging, stellten sich in der abgelaufenen Handelswoche Rücksetzer (NACH einem neuen Allzeithoch !) ein, die auch so zu erwarten gewesen waren. Der Index hat im Wochenverlauf etwas an Substanz verloren, konnte sich aber zum Wochenschluss wieder stabilisieren. Ein echter (nachhaltiger) Richtungswechsel ist aber noch nicht erkennbar.

Denkbar ist, dass sich die Abgaben zu Wochenbeginn noch bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 18.314 Punkten) fortsetzen könnten. Wird diese Linie angelaufen, so hätte der Index im Dunstkreis der SMA20 die Chance auf Stabilisierung und eine nachfolgende Erholung. DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart: DAILY Der DAX hat in dieser Handelswoche eine kleine Pause eingeleg

