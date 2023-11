DAX könnte die 16.000-Punkte-Marke knacken

Könnte der DAX diese Woche etwa noch die 16.000-Punkte-Marke knacken? Der deutsche Leitindex scheint unaufhaltsam und auch die Aktien von Siemens ziehen deutlich anim Plus: Aktuell steht er bei 15.820 Punkten. Wenn man bedenkt, dass er noch vor wenigen Wochen unter die 15.000-Punkte-Marke gefallen ist, steigt die Hoffnung, dass er in der Euphorie Richtung Jahresende noch die 16.000 Punkte knackt.

Die durch eine rückläufige Inflation in den USA geschürten Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank hatten die Börsen weltweit angetrieben. „Zwar ist das Tempo des Anstiegs nicht mehr ganz so rasant wie noch vor ein paar Tagen, doch es erscheint konstant", sagte Frank Sohlleder, Marktstratege beim Broker ActivTrades. „Die Hoffnung scheint in den Markt zurückgekehrt zu sein, dass sich die dunklen Rezessionswolken schon bald lichten könnten." Im Blick behalten die Investoren die aus den USA anstehenden Daten zur Industrieproduktion sowie die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilf

WOTWİTT: Siemens–Energy–Aktie mit fettem Rebound: 'Gamesa-Schlamassel' vergessen?Die Aktien von Siemens Energy haben vorbörslich einen beachtlichen Aufschwung erlebt und sind am Mittwoch über die 10-Euro-Marke gesprungen. Die Aktien von...

ECOMENTO_DE: Elektroauto-Start-up Fisker plant weitere Modelle nach dem SUV OceanDas Elektroauto-Start-up Fisker will auf sein auch in Europa verfügbares Mittelklasse-SUV Ocean zeitnah weitere Modelle folgen lassen. Das Erstlingswerk wird vom Auftragsfertiger und Partner Magna in Österreich gebaut, auch für die weiteren E-Autos der Marke sind Fertigungskooperationen geplant. Fisker steht derzeit mit fünf traditionellen Autofirmen in Verhandlungen für Partnerschaften.

DERSPİEGEL: Kirchenmitgliedschaft in Deutschland nimmt weiter abEine neue Untersuchung der Evangelischen Kirche zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland nichts mehr mit Religion zu tun haben will. Die Zahl der Konfessionslosen steigt stetig an und könnte 2027 die 50-Prozent-Marke überschreiten.

TAZGEZWİTSCHER: Ein Jahr wochentaz: Eine kurze RückschauUm ehrlich zu sein, beinahe hätten wir selbst vergessen, dass die wochentaz am 12.11. ihren ersten Geburtstag feierte. Längst ist unsere Wochenzeitung etwas, worüber wir nicht mehr groß diskutieren, sondern das wir einfach machen – für euch...

BOERSEONLİNE: Aktien von BASF und Volkswagen im Rallye-ModusDie Aktien von BASF und Volkswagen zeigen endlich Aufwärtstrend. Die Zinsen in den USA und Europa bleiben unverändert. Der DAX ist um 3,3 Prozent gestiegen. Anleger sollten auf das Überwinden der 200-Tage-Linie bei Volkswagen warten.

FİNANZENNET: Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

