Dax gibt Gewinne ab - Wall Street belastet

Nach einem zunächst fortgesetzten Rekordlauf hat der Dax am Dienstag im Handelsverlauf seine Gewinne abgegeben. Die Umsätze am Markt sind nach dem langen Osterwochenende dünn. Auf die Stimmung der Anleger drückte der schwächer erwartete Börsenstart der Wall Street. Nicht zuletzt dürfte der Grund im gestiegenen Rendite-Niveau am Markt für US-Staatsanleihen liegen.

Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets deutet den Anstieg der Renditen als Vorsichtssignal bezüglich der Zinssenkungserwartungen in den USA. Der deutsche Leitindex, der am Donnerstag das erste Quartal mit einem Plus von insgesamt gut zehn Prozent abgeschlossen hatte, stieg am Dienstagvormittag zeitweise auf gut 18 567 Punkte. Am Nachmittag verlor er dann 0,12 Prozent auf 18 470,68 Punkte. Der MDax sank um 0,17 Prozent auf 26 996,26 Zähler. Am Morgen noch hatten erfreuliche Wirtschaftssignale aus den USA sowie aus China für gute Laune gesorg

